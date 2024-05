Infineon Aktie News: Infineon am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 37,92 EUR.

Die Infineon-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 37,92 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Infineon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 37,81 EUR aus. Mit einem Wert von 38,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Infineon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 742.932 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 40,27 EUR erreichte der Titel am 01.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Infineon-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 27,07 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Infineon-Aktie 40,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,353 EUR. Im Vorjahr hatte Infineon 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 44,36 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Infineon am 07.05.2024. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 11,84 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,63 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,12 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Infineon am 05.08.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 30.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,85 EUR je Aktie belaufen.

