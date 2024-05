Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Infineon zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Infineon-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 38,03 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Infineon-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:07 Uhr bei 38,03 EUR. Bei 38,22 EUR erreichte die Infineon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die größten Abgaben verzeichnete die Infineon-Aktie bis auf 37,99 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 38,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 140.073 Infineon-Aktien umgesetzt.

Bei 40,27 EUR markierte der Titel am 01.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Infineon-Aktie mit einem Kursplus von 5,90 Prozent wieder erreichen. Bei 27,07 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,356 EUR. Im Vorjahr erhielten Infineon-Aktionäre 0,350 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 44,36 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Infineon am 07.05.2024. Infineon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,63 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 3,63 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 11,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Infineon 4,12 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 05.08.2024 terminiert. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 30.07.2025 werfen.

In der Infineon-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,85 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit Zuschlägen

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag fester

Bernstein Research bescheinigt Outperform für Infineon-Aktie