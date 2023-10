Infineon Aktie News: Infineon büßt am Nachmittag ein

Aktie im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Infineon befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 31,75 EUR ab.

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 31,75 EUR. In der Spitze büßte die Infineon-Aktie bis auf 31,31 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,95 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.450.582 Infineon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 31.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 40,27 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 21,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,66 EUR am 18.10.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Infineon-Aktie derzeit noch 25,48 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 45,17 EUR für die Infineon-Aktie.

Am 03.08.2023 hat Infineon die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,68 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Infineon 0,49 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Infineon im vergangenen Quartal 4.089,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Infineon 3.618,00 EUR umsetzen können.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Infineon wird am 15.11.2023 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Infineon rechnen Experten am 12.11.2024.

In der Infineon-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,58 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

