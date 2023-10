Infineon Aktie News: Infineon am Montagvormittag mit Einbußen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Infineon-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 32,00 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 32,00 EUR. Die Infineon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 31,85 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 31,95 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Infineon-Aktien beläuft sich auf 91.696 Stück.

Am 31.07.2023 markierte das Papier bei 40,27 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Infineon-Aktie 25,84 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.10.2022 bei 23,66 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,08 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 45,17 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Infineon am 03.08.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,68 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.089,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.618,00 EUR in den Büchern standen.

Am 15.11.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 12.11.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Infineon im Jahr 2023 2,58 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

