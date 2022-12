Infineon Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Infineon

Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 0,4 Prozent auf 30,22 EUR. Die Infineon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 29,91 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,12 EUR. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 150.341 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 41,42 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.01.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 27,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.07.2022 bei 20,68 EUR. Mit einem Kursverlust von 46,17 Prozent würde die Infineon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Infineon-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,320 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,600 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 38,92 EUR an.

Am 15.11.2022 äußerte sich Infineon zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,63 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 0,41 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.143,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 37,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Infineon einen Umsatz von 3.007,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.02.2023 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 01.02.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Infineon einen Gewinn von 2,12 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Nach US-Embargo: China will wohl heimische Chip-Fertigung ausbauen

Die Expertenmeinungen zur Infineon-Aktie im November 2022

Infineon-Aktie gibt dennoch nach: Positive Analystenkommentare für Infineon

Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG

Bildquellen: Infineon