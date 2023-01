Infineon Aktie News: Infineon schiebt sich am Mittag vor

Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 32,09 EUR. In der Spitze gewann die Infineon-Aktie bis auf 32,54 EUR. Mit einem Wert von 31,94 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.016.356 Infineon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,72 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,22 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,68 EUR am 05.07.2022. Mit Abgaben von 55,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Infineon seine Aktionäre 2022 mit 0,320 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 40,30 EUR aus.

Am 15.11.2022 äußerte sich Infineon zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,63 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Infineon 0,41 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Infineon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.143,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3.007,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 02.02.2023 terminiert. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Infineon möglicherweise am 01.02.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Infineon-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,12 EUR je Aktie.

