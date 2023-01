Infineon Aktie News: Infineon gewinnt am Nachmittag an Boden

Um 04:22 Uhr sprang die Infineon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 32,44 EUR zu. Die Infineon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 32,58 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 31,94 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.943.905 Infineon-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 39,72 EUR erreichte der Titel am 17.01.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Infineon-Aktie 18,34 Prozent zulegen. Am 05.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,68 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Infineon-Aktie derzeit noch 56,88 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im Vorjahr hatte Infineon 0,320 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 40,30 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Infineon am 15.11.2022 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,63 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 0,41 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.143,00 EUR – ein Plus von 37,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Infineon 3.007,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.02.2023 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Infineon-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 01.02.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,12 EUR je Aktie belaufen.

