Infineon Aktie News: Infineon am Mittag mit Verlusten

Die Aktie von Infineon gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Infineon-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,5 Prozent auf 32,76 EUR.

Die Infineon-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 2,5 Prozent auf 32,76 EUR nach. Der Kurs der Infineon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 32,51 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 32,93 EUR. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 1.220.753 Aktien.

Am 31.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,27 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 22,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,07 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Infineon-Aktie wird bei 45,74 EUR angegeben.

Infineon ließ sich am 15.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Infineon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,65 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,63 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.149,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Infineon einen Umsatz von 4.143,00 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Infineon am 06.02.2024 präsentieren. Infineon dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 30.01.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,34 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

