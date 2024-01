Infineon Aktie News: Infineon am Vormittag tiefer

Blick auf Infineon-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Minus bei 32,99 EUR.

Die Infineon-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 1,9 Prozent auf 32,99 EUR nach. Der Kurs der Infineon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 32,82 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 32,93 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 209.770 Infineon-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 31.07.2023 auf bis zu 40,27 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,07 EUR am 31.10.2023. Mit einem Kursverlust von 17,94 Prozent würde die Infineon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 45,74 EUR an.

Am 15.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,65 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 4.149,00 EUR gegenüber 4.143,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 06.02.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Infineon möglicherweise am 30.01.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Infineon-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,34 EUR je Aktie.

