Infineon Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Infineon

Die Infineon-Aktie musste um 04:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,7 Prozent auf 35,11 EUR. Die Abwärtsbewegung der Infineon-Aktie ging bis auf 34,89 EUR. Bei 35,45 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.018.686 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 36,93 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Infineon-Aktie mit einem Kursplus von 4,94 Prozent wieder erreichen. Am 05.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,68 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Infineon-Aktie derzeit noch 69,79 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Infineon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,600 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Infineon 0,320 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Infineon-Aktie wird bei 41,47 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Infineon am 02.02.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,64 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 3.951,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 3.159,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 04.05.2023 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Infineon rechnen Experten am 02.05.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,23 EUR je Aktie in den Infineon-Büchern.

