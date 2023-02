Infineon Aktie News: Infineon büßt am Freitagvormittag ein

Die Aktie notierte um 09:06:54 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 35,36 EUR. Der Kurs der Infineon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 35,15 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 35,45 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 275.695 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,93 EUR an. Gewinne von 4,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 20,68 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Infineon-Aktie derzeit noch 71,00 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Infineon seine Aktionäre 2022 mit 0,320 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 41,47 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Infineon am 02.02.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,64 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,41 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.951,00 EUR umgesetzt, gegenüber 3.159,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Infineon am 04.05.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 02.05.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,23 EUR je Infineon-Aktie.

