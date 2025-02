Infineon Aktie News: Infineon am Montagvormittag mit roten Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Infineon. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 37,35 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,5 Prozent auf 37,35 EUR. In der Spitze fiel die Infineon-Aktie bis auf 37,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 37,33 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 80.865 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 14.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 38,81 EUR. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 3,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 27,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Infineon-Aktie mit einem Verlust von 25,57 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,372 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 42,81 EUR für die Infineon-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Infineon am 04.02.2025. In Sachen EPS wurden 0,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Infineon 0,44 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,51 Prozent auf 3,42 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,70 Mrd. EUR gelegen.

Voraussichtlich am 08.05.2025 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Infineon rechnen Experten am 12.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2025 1,56 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Mag-7-Aktien im Fokus: Das sagt Oppenheimer von Goldman Sachs zum DeepSeek-Crash

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart in der Gewinnzone

Pluszeichen in Frankfurt: Zum Handelsende Gewinne im DAX