Infineon Aktie News: Infineon am Mittwochvormittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Infineon gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 31,63 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Infineon-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 31,63 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Infineon-Aktie bisher bei 31,50 EUR. Bei 31,66 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 95.426 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,27 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 27,32 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 31.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,07 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Infineon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,355 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Infineon 0,350 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Infineon-Aktie bei 44,68 EUR.

Am 06.02.2024 hat Infineon die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,53 EUR, nach 0,64 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3.951,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3.702,00 EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 13.05.2025 werfen.

Experten taxieren den Infineon-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,04 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

STOXX-Handel Euro STOXX 50 legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag leichter

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX gibt zum Start des Dienstagshandels nach