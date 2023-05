Infineon Aktie News: Infineon am Mittwochmittag tiefer

Aktien in diesem Artikel Infineon 34,25 EUR

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 34,16 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Infineon-Aktie bis auf 33,91 EUR. Bei 34,06 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 307.119 Infineon-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.03.2023 bei 37,97 EUR. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 10,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,68 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,48 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 44,42 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Infineon am 04.05.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,69 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,44 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.119,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.298,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.08.2023 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 30.07.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,54 EUR je Infineon-Aktie.

Infineon-Aktie gewinnt: Infineon kauft KI-Spezialist Imagimob

Infineon-Aktie sinkt dennoch: Infineon und iPhone-Fertiger Foxconn arbeiten bei E-Auto-Anwendungen zusammen

April 2023: Experten empfehlen Infineon-Aktie mehrheitlich zum Kauf

