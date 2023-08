Infineon Aktie News: Infineon am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbußen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Infineon. Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 32,28 EUR.

Der Infineon-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 1,9 Prozent auf 32,28 EUR. Die Abwärtsbewegung der Infineon-Aktie ging bis auf 32,23 EUR. Bei 32,77 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Infineon-Aktien beläuft sich auf 1.401.324 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 40,27 EUR erreichte der Titel am 31.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,87 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Infineon-Aktie 47,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 45,51 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Infineon am 03.08.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,68 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.089,00 EUR umgesetzt, gegenüber 3.618,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Infineon am 15.11.2023 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Infineon möglicherweise am 12.11.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,59 EUR je Infineon-Aktie.

