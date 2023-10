Infineon Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Infineon

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,9 Prozent bei 30,98 EUR.

Die Infineon-Aktie musste um 15:53 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,9 Prozent auf 30,98 EUR. Die Abwärtsbewegung der Infineon-Aktie ging bis auf 30,88 EUR. Bei 31,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 1.865.758 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 40,27 EUR markierte der Titel am 31.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Infineon-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.10.2022 bei 23,66 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Infineon-Aktie wird bei 45,13 EUR angegeben.

Infineon ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,68 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.089,00 EUR im Vergleich zu 3.618,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Infineon am 15.11.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 12.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,58 EUR je Infineon-Aktie belaufen.

