Infineon Aktie News: Infineon am Vormittag mit Verlusten

Die Aktie von Infineon gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Infineon-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 31,81 EUR nach.

Das Papier von Infineon gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 31,81 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Infineon-Aktie bei 31,57 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 31,70 EUR. Bisher wurden heute 187.294 Infineon-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 40,27 EUR erreichte der Titel am 31.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 23,66 EUR fiel das Papier am 18.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 25,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 45,17 EUR.

Infineon ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,49 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.618,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.089,00 EUR ausgewiesen.

Die Infineon-Bilanz für Q4 2023 wird am 15.11.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 12.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,58 EUR je Infineon-Aktie.

