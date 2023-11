Infineon Aktie News: Infineon am Freitagmittag im Minus

Infineon im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 33,86 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 33,86 EUR. In der Spitze fiel die Infineon-Aktie bis auf 33,64 EUR. Bei 33,87 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 912.591 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 40,27 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 15,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2023 bei 27,07 EUR. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 20,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 44,55 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Infineon am 15.11.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,65 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.149,00 EUR – ein Plus von 0,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Infineon 4.143,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Infineon-Bilanz für Q1 2024 wird am 06.02.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 30.01.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Infineon einen Gewinn von 2,40 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

