Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Infineon zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,4 Prozent auf 33,96 EUR zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Infineon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,4 Prozent auf 33,96 EUR. Im Tageshoch stieg die Infineon-Aktie bis auf 34,13 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 33,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.553.898 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,27 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Infineon-Aktie 18,60 Prozent zulegen. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,07 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,28 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 45,74 EUR.

Infineon veröffentlichte am 15.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,65 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Infineon ein EPS von 0,63 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.149,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Infineon einen Umsatz von 4.143,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.02.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 30.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Infineon.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,35 EUR je Aktie in den Infineon-Büchern.

