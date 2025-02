Infineon Aktie News: Infineon verzeichnet am Dienstagvormittag Verluste

So bewegt sich Infineon

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 37,78 EUR ab.

Um 09:06 Uhr fiel die Infineon-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 37,78 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Infineon-Aktie bis auf 37,76 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 37,98 EUR. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 96.796 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.06.2024 auf bis zu 38,81 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 27,80 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Infineon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,372 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Infineon 0,350 EUR aus. Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 42,81 EUR.

Am 04.02.2025 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das EPS lag bei 0,18 EUR. Im letzten Jahr hatte Infineon einen Gewinn von 0,44 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,42 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 7,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 08.05.2025 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 12.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Infineon.

In der Infineon-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,56 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

