Infineon Aktie News: Infineon am Donnerstagvormittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Infineon gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Infineon-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 31,06 EUR.

Das Papier von Infineon befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 31,06 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Infineon-Aktie bis auf 30,98 EUR. Mit einem Wert von 31,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 386.974 Aktien.

Am 01.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,27 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,67 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,07 EUR am 31.10.2023. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 12,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,355 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 44,68 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Infineon am 06.02.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,53 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 0,64 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 3.702,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.951,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 13.05.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Infineon ein EPS in Höhe von 2,04 EUR in den Büchern stehen haben wird.

