Infineon Aktie News: Infineon gewinnt am Vormittag

Um 09:06 Uhr sprang die Infineon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 34,93 EUR zu. Kurzfristig markierte die Infineon-Aktie bei 35,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 34,83 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 118.091 Infineon-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,97 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.03.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 8,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 20,68 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Infineon-Aktie bei 44,42 EUR.

Am 04.05.2023 hat Infineon die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,69 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Infineon noch ein Gewinn pro Aktie von 0,44 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.119,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.298,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.08.2023 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,54 EUR je Aktie in den Infineon-Büchern.

Infineon-Aktie gewinnt: Infineon kauft KI-Spezialist Imagimob

Infineon-Aktie sinkt dennoch: Infineon und iPhone-Fertiger Foxconn arbeiten bei E-Auto-Anwendungen zusammen

April 2023: Experten empfehlen Infineon-Aktie mehrheitlich zum Kauf

