Infineon Aktie News: Infineon am Dienstagvormittag nahe Vortagesniveau

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Infineon. Im XETRA-Handel kam die Infineon-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 37,94 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die Infineon-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 37,94 EUR. Der Kurs der Infineon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 38,04 EUR zu. Die Abwärtsbewegung der Infineon-Aktie ging bis auf 37,84 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 38,00 EUR. Zuletzt wechselten 84.336 Infineon-Aktien den Besitzer.

Bei 39,16 EUR erreichte der Titel am 15.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 3,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,87 EUR am 01.10.2022. Mit Abgaben von 42,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 45,59 EUR.

Am 04.05.2023 äußerte sich Infineon zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,69 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,44 EUR je Aktie in den Büchern standen. Infineon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.119,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.298,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 03.08.2023 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Infineon dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,58 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

