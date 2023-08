Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Vormittag tiefer

Aktie im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Infineon-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 32,03 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 32,03 EUR. Im Tief verlor die Infineon-Aktie bis auf 31,78 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 32,01 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 183.326 Infineon-Aktien.

Am 31.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 40,27 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,73 Prozent. Bei 21,87 EUR fiel das Papier am 01.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 45,51 EUR aus.

Am 03.08.2023 legte Infineon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,68 EUR gegenüber 0,49 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.618,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.089,00 EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 15.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Infineon rechnen Experten am 12.11.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Infineon ein EPS in Höhe von 2,59 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

NVIDIA-Aktie erholt sich: Morgan-Stanley sieht Chance im Rücksetzer

DAX 40-Papier Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Infineon abgeworfen

TSMC-Aktie: Ökonomen sehen Fördergeld für TSMC kritisch