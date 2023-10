Infineon Aktie News: Infineon am Mittwochvormittag im Minusbereich

Notierung im Blick

Die Aktie von Infineon gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Infineon-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 31,39 EUR ab.

Die Infineon-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 31,39 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Infineon-Aktie ging bis auf 31,21 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 31,23 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 120.351 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2023 markierte das Papier bei 40,27 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 03.11.2022 Kursverluste bis auf 24,01 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 23,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 45,13 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Infineon am 03.08.2023. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 0,49 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.089,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.618,00 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Infineon am 15.11.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 12.11.2024 dürfte Infineon die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,58 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

