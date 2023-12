Infineon Aktie News: Infineon büßt am Montagnachmittag ein

Blick auf Infineon-Kurs

Die Aktie von Infineon gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Infineon-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,5 Prozent auf 37,95 EUR.

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,5 Prozent im Minus bei 37,95 EUR. In der Spitze fiel die Infineon-Aktie bis auf 37,94 EUR. Bei 38,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.353.853 Infineon-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (40,27 EUR) erklomm das Papier am 31.07.2023. Mit einem Zuwachs von 6,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 31.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,07 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 45,83 EUR an.

Infineon ließ sich am 15.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,65 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Infineon ein EPS von 0,63 EUR je Aktie vermeldet. Infineon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.149,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.143,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 06.02.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 30.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Infineon.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,37 EUR je Infineon-Aktie belaufen.

