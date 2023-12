Infineon Aktie News: Infineon am Montagvormittag leichter

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Infineon gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Minus bei 38,27 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Infineon-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 38,27 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Infineon-Aktie ging bis auf 38,02 EUR. Bei 38,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 208.869 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2023 markierte das Papier bei 40,27 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,23 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 27,07 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 45,83 EUR aus.

Infineon veröffentlichte am 15.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,65 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Infineon noch ein Gewinn pro Aktie von 0,63 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.149,00 EUR – ein Plus von 0,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Infineon 4.143,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Infineon wird am 06.02.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 30.01.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Infineon einen Gewinn von 2,37 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich zum Handelsende im Plus

Freitagshandel in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 letztendlich steigen

Handel in Frankfurt: DAX schließt kaum bewegt