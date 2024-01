Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag in Grün

Kurs der Infineon

Die Aktie von Infineon gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Infineon-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Das Papier von Infineon konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 34,22 EUR. Die Infineon-Aktie zog in der Spitze bis auf 34,73 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 34,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.117.834 Infineon-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (40,27 EUR) erklomm das Papier am 31.07.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2023 Kursverluste bis auf 27,07 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 45,74 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Infineon am 15.11.2023. Das EPS wurde auf 0,65 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 4.149,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.143,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.02.2024 erfolgen. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Infineon möglicherweise am 30.01.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Infineon im Jahr 2024 2,35 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

