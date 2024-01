Infineon Aktie News: Infineon am Freitagvormittag stärker

So bewegt sich Infineon

Die Aktie von Infineon gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Infineon-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 34,42 EUR.

Das Papier von Infineon legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 34,42 EUR. Der Kurs der Infineon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 34,67 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 34,40 EUR. Zuletzt wechselten 256.254 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,27 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 31.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,07 EUR ab. Abschläge von 21,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 45,74 EUR aus.

Infineon ließ sich am 15.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,65 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,14 Prozent auf 4.149,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.143,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 06.02.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 30.01.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,35 EUR je Infineon-Aktie.

