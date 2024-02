Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Montagmittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Infineon. Der Infineon-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 33,25 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 0,6 Prozent auf 33,25 EUR. In der Spitze fiel die Infineon-Aktie bis auf 33,04 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 33,12 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 433.148 Infineon-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 40,27 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,11 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2023 (27,07 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Infineon-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,356 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 45,15 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Infineon am 06.02.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,53 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,30 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3.702,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3.951,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 13.05.2025 dürfte Infineon die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,09 EUR je Infineon-Aktie belaufen.

