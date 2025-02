Infineon Aktie News: Infineon schiebt sich am Mittwochmittag vor

So entwickelt sich Infineon

Die Aktie von Infineon gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Infineon-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 37,98 EUR.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 37,98 EUR zu. Die Infineon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 38,45 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 38,02 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.124.530 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 14.06.2024 markierte das Papier bei 38,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,17 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,80 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 26,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Infineon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,372 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 42,81 EUR an.

Infineon ließ sich am 04.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,42 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 3,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.05.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Infineon veröffentlicht werden. Am 12.05.2026 wird Infineon schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,56 EUR je Infineon-Aktie.

