Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Infineon gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 31,40 EUR.

Die Infineon-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 31,40 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Infineon-Aktie bis auf 31,19 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 31,68 EUR. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 2.459.910 Aktien.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 40,27 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 28,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2023 Kursverluste bis auf 27,07 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 13,79 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,355 EUR. Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 45,46 EUR.

Am 06.02.2024 hat Infineon die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,53 EUR, nach 0,64 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Infineon 3.702,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3.951,00 EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 07.05.2024 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.05.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Infineon-Aktie in Höhe von 2,08 EUR im Jahr 2024 aus.

