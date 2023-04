Infineon Aktie News: Infineon verbilligt sich am Mittwochmittag

Aktien in diesem Artikel Infineon 36,15 EUR

Die Infineon-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 36,14 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Infineon-Aktie ging bis auf 36,14 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 36,68 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 738.148 Infineon-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (37,97 EUR) erklomm das Papier am 30.03.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,68 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 74,80 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 44,20 EUR.

Infineon ließ sich am 02.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,64 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 25,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.159,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.951,00 EUR ausgewiesen.

Infineon wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 04.05.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 02.05.2024.

Den erwarteten Gewinn je Infineon-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,41 EUR fest.

