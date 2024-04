Infineon Aktie News: Infineon am Mittag mit Verlusten

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Infineon gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Infineon-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 30,47 EUR.

Die Infineon-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 30,47 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Infineon-Aktie bei 30,25 EUR. Bei 30,31 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 1.036.553 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,27 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,18 Prozent hinzugewinnen. Am 31.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,07 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 12,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,355 EUR je Infineon-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Infineon-Aktie bei 44,68 EUR.

Infineon veröffentlichte am 06.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,53 EUR gegenüber 0,64 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,30 Prozent auf 3.702,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.951,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Infineon wird am 07.05.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 13.05.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,04 EUR je Infineon-Aktie belaufen.

