Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Freitagvormittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 30,42 EUR.

Das Papier von Infineon gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 30,42 EUR abwärts. Die Infineon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 30,25 EUR ab. Bei 30,31 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 118.484 Aktien.

Bei 40,27 EUR markierte der Titel am 01.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Infineon-Aktie somit 24,46 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.10.2023 bei 27,07 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Infineon-Aktie 12,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Infineon-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,355 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Infineon-Aktie wird bei 44,68 EUR angegeben.

Infineon ließ sich am 06.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Infineon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,53 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,64 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 3.702,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.951,00 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 07.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 13.05.2025.

Experten taxieren den Infineon-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,04 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

XETRA-Handel: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung im Plus

Handel in Europa: Euro STOXX 50 klettert zum Ende des Donnerstagshandels

Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX zum Handelsende in der Gewinnzone