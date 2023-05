Infineon Aktie News: Infineon am Freitagmittag mit Aufschlag

Aktien in diesem Artikel Infineon 36,06 EUR

Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 36,21 EUR. In der Spitze legte die Infineon-Aktie bis auf 36,38 EUR zu. Bei 35,93 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Infineon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 869.932 Stück gehandelt.

Am 30.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 37,97 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Infineon-Aktie 4,88 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,68 EUR am 06.07.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 42,89 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 44,42 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Infineon am 04.05.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,69 EUR, nach 0,44 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 4.119,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.298,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.08.2023 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Infineon-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 30.07.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Infineon-Gewinn in Höhe von 2,54 EUR je Aktie aus.

