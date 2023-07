Infineon Aktie News: Infineon am Mittwochmittag leichter

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Infineon. Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 37,73 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 37,73 EUR. In der Spitze büßte die Infineon-Aktie bis auf 37,55 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 38,17 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 731.166 Infineon-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 15.06.2023 auf bis zu 39,16 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 01.10.2022 Kursverluste bis auf 21,87 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 72,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 45,59 EUR.

Infineon ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,69 EUR gegenüber 0,44 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.298,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.119,00 EUR ausgewiesen.

Am 03.08.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2024 erwartet.

In der Infineon-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,58 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

China will mit "Chiplets" US-Embargo aushebeln

DAX 40-Papier Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Infineon-Investition eingebracht

DAX 40: Diese Unternehmen gehören zu den Wiederaufsteigern