Infineon Aktie News: Infineon am Montagnachmittag behauptet

Die Aktie von Infineon hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Infineon-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 31,54 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Infineon-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 31,54 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Infineon-Aktie bei 31,76 EUR. Bei 31,36 EUR markierte die Infineon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 31,48 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 742.990 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 15.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 39,35 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Infineon-Aktie 24,77 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,07 EUR am 31.10.2023. Mit einem Kursverlust von 14,16 Prozent würde die Infineon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,353 EUR. Im Vorjahr hatte Infineon 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 41,67 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Infineon am 05.08.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,63 EUR je Aktie generiert. Infineon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,70 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,09 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Infineon am 12.11.2024 vorlegen. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Infineon möglicherweise am 18.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,83 EUR je Infineon-Aktie belaufen.

