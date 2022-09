Infineon Aktie News: Infineon am Montagnachmittag mit Kursplus

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von Infineon zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 24,24 EUR. Bei 24,31 EUR markierte die Infineon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 24,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Infineon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.376.416 Stück gehandelt.

Bei 43,85 EUR erreichte der Titel am 19.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 44,73 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.07.2022 bei 20,68 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Infineon-Aktie 17,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 37,77 EUR.

Am 03.08.2022 hat Infineon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,40 EUR gegenüber 0,27 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 32,92 Prozent auf 3.618,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.722,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 15.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 14.11.2023.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,91 EUR je Infineon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

August 2022: Das sind die Expertenmeinungen zur Infineon-Aktie

Infineon- und AIXTRON-Aktie schwach: Technologiestreit zwischen den USA und China verschärft sich

Infineon-Aktie profitiert: Infineon sichert sich Zugang zu SiC-Wafern

Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG

Bildquellen: Infineon