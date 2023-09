Infineon Aktie News: Infineon verzeichnet am Nachmittag Verluste

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Infineon. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 30,99 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,3 Prozent auf 30,99 EUR. Die Abwärtsbewegung der Infineon-Aktie ging bis auf 30,90 EUR. Bei 31,13 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 1.280.107 Infineon-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 40,27 EUR erreichte der Titel am 31.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.10.2022 (21,87 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,42 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 45,92 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Infineon am 03.08.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,68 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 0,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.089,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.618,00 EUR in den Büchern standen.

Infineon dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 15.11.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2024 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Infineon-Gewinn in Höhe von 2,58 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

