Infineon Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Infineon

Das Papier von Infineon befand sich um 04:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 24,72 EUR ab. Im Tief verlor die Infineon-Aktie bis auf 24,41 EUR. Bei 25,13 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1.382.977 Infineon-Aktien umgesetzt.

Bei 43,85 EUR erreichte der Titel am 19.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 43,63 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,68 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 19,54 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 37,54 EUR je Infineon-Aktie aus.

Infineon ließ sich am 03.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,40 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,27 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 3.618,00 EUR gegenüber 2.722,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Infineon dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 15.11.2022 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Infineon rechnen Experten am 14.11.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 1,91 EUR je Aktie belaufen.

