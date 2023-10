Infineon Aktie News: Infineon verliert am Nachmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Infineon-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,9 Prozent auf 30,23 EUR.

Der Infineon-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 2,9 Prozent auf 30,23 EUR. Bei 30,21 EUR markierte die Infineon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 30,72 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.159.746 Infineon-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 31.07.2023 auf bis zu 40,27 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,21 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.11.2022 (24,01 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,59 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 45,13 EUR aus.

Am 03.08.2023 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es stand ein EPS von 0,68 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Infineon noch ein Gewinn pro Aktie von 0,49 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.089,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Infineon einen Umsatz von 3.618,00 EUR eingefahren.

Infineon wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 15.11.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Infineon rechnen Experten am 12.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je Infineon-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,58 EUR fest.

