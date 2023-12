Infineon Aktie News: Infineon zeigt sich am Dienstagvormittag gestärkt

Kursentwicklung

Die Aktie von Infineon gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Infineon konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 38,24 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Infineon-Papiere um 09:06 Uhr 0,8 Prozent. Die Infineon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 38,26 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 38,18 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 147.383 Infineon-Aktien.

Am 31.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,27 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Infineon-Aktie derzeit noch 5,31 Prozent Luft nach oben. Bei 27,07 EUR fiel das Papier am 31.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 41,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 45,83 EUR an.

Am 15.11.2023 hat Infineon die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,65 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Infineon noch ein Gewinn pro Aktie von 0,63 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.149,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Infineon einen Umsatz von 4.143,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 06.02.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 30.01.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Infineon einen Gewinn von 2,37 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

