Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag auf rotem Terrain

Das Papier von Infineon gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 31,31 EUR abwärts. Bei 30,97 EUR markierte die Infineon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 31,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.391.531 Infineon-Aktien den Besitzer.

Bei 38,39 EUR erreichte der Titel am 20.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,44 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,68 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 51,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,320 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,600 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 40,38 EUR.

Am 15.11.2022 hat Infineon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,63 EUR, nach 0,41 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 37,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.007,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.143,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 02.02.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 01.02.2024.

Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2023 2,11 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Infineon-Aktie sinkt trotzdem: Infineon für Bernstein-Analysten Favorit in der Chip-Branche

Erste Schätzungen: Infineon legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Infineon-Aktie auf neuem Hoch - Analysten sagen: Jetzt einsteigen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com