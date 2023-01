Infineon Aktie News: Infineon am Freitagvormittag in Grün

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 31,39 EUR. Kurzfristig markierte die Infineon-Aktie bei 31,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 272.391 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 20.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 38,39 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.07.2022 bei 20,68 EUR. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 51,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Infineon-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,320 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,600 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 40,38 EUR für die Infineon-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Infineon am 15.11.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,63 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 0,41 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 4.143,00 EUR gegenüber 3.007,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Infineon dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 02.02.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Infineon rechnen Experten am 01.02.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,10 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

