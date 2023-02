Infineon Aktie News: Infineon am Montagmittag im Minus

Um 12:05 Uhr fiel die Infineon-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 34,98 EUR ab. Der Kurs der Infineon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 34,73 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 35,22 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 890.460 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,93 EUR an. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 5,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 20,68 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 69,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2022 0,320 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,600 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 41,47 EUR je Infineon-Aktie aus.

Am 02.02.2023 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,64 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,41 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.951,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 25,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.159,00 EUR in den Büchern standen.

Am 04.05.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 02.05.2024.

Den erwarteten Gewinn je Infineon-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,23 EUR fest.

