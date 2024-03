Infineon Aktie News: Infineon am Mittag verlustreich

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Infineon. Zuletzt fiel die Infineon-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 31,22 EUR ab.

Die Infineon-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,3 Prozent auf 31,22 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Infineon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 31,09 EUR aus. Bei 31,37 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 1.088.104 Aktien.

Bei 40,27 EUR markierte der Titel am 01.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Infineon-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2023 bei 27,07 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Infineon-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,355 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 45,46 EUR für die Infineon-Aktie.

Am 06.02.2024 hat Infineon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,64 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,30 Prozent auf 3.702,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.951,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.05.2024 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 13.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Infineon-Aktie in Höhe von 2,08 EUR im Jahr 2024 aus.

