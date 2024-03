Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag mit Verlusten

So entwickelt sich Infineon

Die Aktie von Infineon gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 30,80 EUR.

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 30,80 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Infineon-Aktie bis auf 30,74 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,37 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.121.157 Infineon-Aktien umgesetzt.

Bei 40,27 EUR markierte der Titel am 01.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,07 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Infineon-Aktie derzeit noch 12,10 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Infineon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,355 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Infineon 0,350 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 45,46 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Infineon am 06.02.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,53 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.702,00 EUR – das entspricht einem Minus von 6,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.951,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Infineon wird am 07.05.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Infineon rechnen Experten am 13.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,08 EUR je Infineon-Aktie.

