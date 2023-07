Infineon Aktie News: Infineon verbilligt sich am Mittag

Blick auf Infineon-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 37,05 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Der Infineon-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 37,05 EUR. Die Infineon-Aktie gab in der Spitze bis auf 36,38 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 36,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.443.680 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 15.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 39,16 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Infineon-Aktie 5,70 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,87 EUR. Dieser Wert wurde am 01.10.2022 erreicht. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 69,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 45,59 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Infineon am 04.05.2023. Das EPS wurde auf 0,69 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 0,44 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 4.119,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 24,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.298,00 EUR erwirtschaftet worden.

Infineon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 30.07.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Infineon-Gewinn in Höhe von 2,58 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Erste Schätzungen: Infineon zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

China will mit "Chiplets" US-Embargo aushebeln

DAX 40-Papier Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Infineon-Investition eingebracht