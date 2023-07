Infineon Aktie News: Infineon am Donnerstagvormittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung

Die Aktie von Infineon gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Infineon-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 36,70 EUR ab.

Die Infineon-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 1,9 Prozent auf 36,70 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Infineon-Aktie bisher bei 36,43 EUR. Bei 36,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 258.297 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 39,16 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,70 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,87 EUR am 01.10.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 40,41 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Infineon-Aktie bei 45,59 EUR.

Am 04.05.2023 hat Infineon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,69 EUR gegenüber 0,44 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.298,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.119,00 EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Infineon am 03.08.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 30.07.2024 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,58 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

